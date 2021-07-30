Токио, 30 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Внешняя политика Японии в отношении России при бывшем председателе правительства Синдзо Абэ оказалась провальной. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в издании Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве Суга (нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга — прим. ИА REGNUM)», — пишет издание.

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Авторы публикации напоминают слова бывшего премьер-министра Абэ, с гордостью заявившего после переговоров в 2016 году с президентом РФ Владимиром Путиным о совместном сотрудничестве, что сторонам удалось достичь «беспрецедентного в международных отношениях». Также Абэ отметил, что Путин продемонстрировал своё согласие насчёт совместной экономической деятельности на Курилах.

Однако, по мнению издания, это было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение», а на деле согласие России изначально заключалось в том, что её законы при осуществлении деятельности на Курильских островах должны соблюдаться. Авторы публикации отмечают, что российская сторона этого не скрывала, при этом Токио закрыл глаза на этот неудобный для него момент, устроив «спектакль» для японских граждан. В результате неправильной политики японского руководства переговоры зашли в тупик — так же, как и обсуждения передачи Японии двух островов.

Ещё одна тема, которая возмутила авторов статьи, — рассматриваемая Россией возможность предложить экономическое сотрудничество на Курилах не только Японии, но и другим иностранных государствам. При этом Токио, который настаивает на своём праве на четыре российских острова Курильской гряды, называя их «исконной японской территорией», считает, что заслуживает особых условиях, при которых к гражданам страны и бизнесу на этих островах не применялись бы определенные законы России.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идёт вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», — пишет газета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой на Курилах. На встрече с представителями рыбопромышленных предприятий он сообщил об осуждении введения в регионе режима свободной таможенной территории и налоговых каникул для предпринимателей и инвесторов, работающих на островах.

В связи с рабочей поездкой Мишустина на остров Итуруп МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина и заявил протест. В свою очередь российский дипломат подчеркнул, что Россия эти претензии не принимает.

Напомним, Япония уже неоднократно выражала протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, называя их своими «северными территориями».