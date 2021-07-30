Анкара, 30 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В настоящее время сотрудники противопожарных служб Турции смогли локализовать 42 из 63 лесных пожаров, которые бушуют в стране. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба турецкого министерства сельского и лесного хозяйства.

Лесной пожар

В сводке ведомства за 28−29 июля отмечается, что на данный момент природные пожары зарегистрированы в 21 турецкой провинции, и в том числе — в Адане, Анталье, Мерсин и Муглу.

«Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Иркутской области было ликвидировано девять природных пожаров.