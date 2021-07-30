Ярославль, 30 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Ярославле решение об отстранении или не отстранении от работы учителей, отказавшихся вакцинироваться без медицинских противопоказаний, будут принимать директора школ. Об этом порталу «Ярньюс» рассказали в департаменте образования Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В департаменте сообщили, что процедура отстранения чётко прописана, и она будет соблюдаться.

«Минтруд и Роспотребнадзор выпустили совместные разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах. В этих разъяснениях подробно прописан порядок действий работодателя, в том числе и издание соответствующего приказа, содержащего информацию о возможности отстранения от работы, и о самой процедуре отстранения. Руководители образовательных организаций региона следуют рекомендациям, изложенным в этом документе», — сказала заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В департаменте отмечают, что к началу учебного года во всех образовательных организациях Ярославской области будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% сотрудников. В некоторых районах этот показатель почти достигнут.

«Сейчас мы видим, что наши педагоги понимают всю серьезность ситуации, сложившуюся в связи с пандемией, и принимают все меры безопасности, в том числе, активно участвуя в вакцинации. Некоторые районы региона уже приближаются к предписанному количеству вакцинированных сотрудников — например, в Первомайском это количество составило 58%. Уверена, что к 1 сентября необходимое количество работников системы образования — не менее 60% — будут обеспечены профилактическими прививками, и мы начнем учебный год в штатном режиме», — сообщили в департаменте образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители учеников одной из школ Ярославля пожаловались на то, что вакцинироваться заставляют всех учителей, а не предписанные 60%. Родители опасаются, что это может привести к увольнению учителей и проблемам с образовательным процессом.