Брюссель, 30 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В июне 2021 года в Евросоюзе были проданы 185 573 единицы новых коммерческих машин. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА).

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Таким образом, за год реализация коммерческих автомобилей в ЕС увеличилась на 12,4%. Основным «локомотивом» здесь стал авторынок Центральной Европы, где годовой рост продаж составил 43,4%.

С января по июнь текущего года в Евросоюзе было куплено около 1 млн коммерческих автомобилей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие рост продаж таких автомобилей показали: Италия (+53,7%), Испания (+38,4%), Франция (+36,4%) и Германия (+21,7%).

Напомним, по данным ACEA, в 2020 году в странах ЕС было куплено более 539 тыс. электрокаров и 507 тыс. гибридных машин, что в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

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