Краснодар, 30 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Командно-штабные учения по отработке действий в условиях ЧС прошли 29 июля в Сочи с участием сотрудников министерства и подведомственных ему учреждений, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сочинской службы спасения и других структур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

По замыслу учений, в результате залпового дождя в Хостинском районе Сочи подтопило жилые дома, поднялся уровень воды в реке Мацеста. В рамках первого этапа участники учений отработали алгоритм действий администрации района, оповещение жителей, развертывание пункта временного размещения граждан. На втором этапе — отрабатывались навыки по обесточиванию помещений, их вскрытию, эвакуации людей, в том числе с крыш, спасению людей из-под завалов, по ликвидации последствий ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля сильные ливни привели к затоплению пяти населенных пунктов, в том числе Сочи. Подобные учения проводятся в регионе регулярно на территориях, наиболее подверженных ЧС.