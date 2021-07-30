Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыли автомобильное движение по мосту в створе улицы Малиновского. Об этом 30 июля сообщает донской минтранс.

Мост в Костроме

«На указанном участке дороги организованно двустороннее движение транспортных средств. Движение общественного транспорта по объекту осуществляется согласно утвержденным схемам в соответствии с актуальным расписанием маршрутов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что мост через железнодорожные пути на улице Малиновского в течение многих лет находился в аварийном состоянии. Стоимость реконструкции путепровода превышает 2,2 млрд рублей. Завершить работы на объекте планируется к 10 декабря 2021 года. При этом власти дают вековую гарантию на объект.