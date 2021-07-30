Подгорица, 30 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Бывшего ректора одного из алтайских университетов, который обвиняется в растрате 2,5 млн рублей, экстрадирует в Россию Черногория. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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«По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Скворцова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также добавляется, что следователи обвиняют указанное лицо в растрате в особо крупном размере. При этом, по версии следствия, в период с 2014 по 2017 год ректор алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Скворцов совместно с директором филиала «совершили растрату денежных средств университета на сумму 2 491 333 рублей».

Уточняется, что названные лица перечислили казанную сумму на личные расчетные счета в виде оплаты договоров возмездного оказания услуг, в действительности не заключавшихся и не выполнявшихся.

Кроме того, отмечается, что затем Скворцов скрылся от уголовного преследования и уехал из России, после чего его объявили в международный розыск, а в марте текущего года он был задержан в Черногории.

«Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслав Скворцов будет доставлен в Россию», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, которого обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, заявил, что он не согласен со своей экстрадицией из Испании в Россию.