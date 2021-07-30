Глава Чувашии встревожен спадом темпов вакцинации
Чебоксары, 30 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Чувашии снизились темпы вакцинации от COVID-19, вызывая «тревогу, прежде всего, в сфере потребительского рынка». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил глава республики Олег Николаев на заседании регионального оперативного штаба.
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Открывая заседание, руководитель республики констатировал, что две недели назад темпы вакцинации начали «неплохо двигаться», но последние 4 — 5 дней «явно прослеживается некая успокоенность».
По его словам, ранее не раз говорили о том, что предприятия потребительского сектора являются «местами концентрации людей, где пересекаются жители разных территорий и неконтролируемо может распространяться болезнь».
Глава Чувашии назвал территории с низкими темпами вакцинации от COVID-19 в сфере потребительского рынка. В частности, по словам Олега Николаева, «совершенно не понятно» отношение к ситуации в Алатыре, где вакцинированы 11% работников сферы потребительского рынка, при этом в городе эпидемическая обстановка «идёт по пути нарастания напряжения».
В числе антилидеров по доле охвата вакцинацией работников предприятий потребрынка также названы Цивильский и Ядринский районы (17%), Козловский район (12%).