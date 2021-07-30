Джакарта, , 09:38 — REGNUM Индонезия намерена достичь реализации встречной торговли с рядом стран, включая Россию, сообщает издание Kontan.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Индонезии изучали 35 стран, чтобы найти потенциальных партнеров. Наиболее перспективными странами в этом вопросе являются Мексика, Россия и Германия.

Индонезия подписала с Мексикой меморандум о взаимопонимании в отношении встречной торговли.

«Есть надежда, что в ближайшем будущем подписание контрактов и поставка товаров могут быть реализованы», — заявили в министерстве торговли.

Индонезия предлагает Мексике удобрения, древесный уголь и специи, а Мексика — семена кунжута и растительное масло.

Встречная торговля — это совершение сделок между сторонами, в ходе которых одна сторона поставляет товары и услуги, а другая — товары и технологии. Одной из самых распространенных схем встречной торговли является бартерные сделки.