Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили собирается приехать в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября. Об этом политик сообщил 29 июля на странице в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти выборы все равно состоятся, и я выполню обязательство, взятое перед своей нацией, приехать в Грузию, — сказал экс-президент. — Мы будем бороться до конца, вас никогда не предадим я и мои соратники, лидеры, которые проявляют лояльность к грузинскому народу».

По мнению Саакашвили, в текущем году его сторонники смогут отстранить правящую партию «Грузинская мечта» от власти. Он заявил, что у этой политсилы «больше нет никакой поддержки».

Напомним, основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» является самой крупной в стране среди оппозиционных объединений. Председатель ЕНД Ника Мелия намерен участвовать в выборах мэра Тбилиси.

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