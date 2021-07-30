Уфа, 30 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Меру пресечения изменили главе минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 30 июля сообщает интернет-издание Пруфы. рф, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Коррупция

Сообщается, что Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователей и изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

«Вчера, 29 июля, Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия изменения меры пресечения в отношении министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева с домашнего ареста на заключение под стражу. Суд удовлетворил данное ходатайство», — приводит издание сообщение объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Отмечается, что мера пресечения была изменена из-за постоянного нарушения запретов со стороны Кучарбаева: он общался с участниками судопроизводства при помощи средств связи.

По информации издания, мера пресечения на заключение под стражу была избрана сроком до 11 сентября 2021 года.

«Постановление пока не вступило в законную силу. До этого момента Кучарбаев может обжаловать данное решение», — сообщают журналисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министра строительства Башкирии обвинили в нанесении ущерба в 95 млн рублей.