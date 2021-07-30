Иркутск, , 09:36 — REGNUM В Иркутской области определили и внесли в Единый государственный реестр недвижимости границы зон затопления и подтопления 195 населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Паводок Vsluh.ru

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Светланы Трофимовой, всего работы проведут в 400 населённых пунктах.

«Определение границ зон затопления и подтопления — это масштабная работа, которая идёт в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Наша задача — выявить территории, которые могут пострадать от наводнений или подтоплений, ограничение использования таких земель, максимально быстрое предупреждение жителей во время возникновения чрезвычайных ситуаций, а также создание инженерной защиты территорий», — уточнил первый заместитель губернатора области Константин Зайцев.

По данным на 27 июля, Енисейское бассейновое водное управление уже внесло в ЕГРН 195 границ зон затопления территорий населенных пунктов — 49% от общего количества населенных пунктов графика.