Воронеж, 30 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Второй миллион тонн зерна получили в хозяйствах Воронежской области по данным на 29 июля, данные опубликовала пресс-служба правительства области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

В 2020 году на ту же дату было собрано 3,4 млн тонн зерна, а к 12 августа валовой сбор достиг 5 млн тонн. Ниже и урожайность — 31,4 ц/га против 39,9 ц/га в 2020 году. На данный момент собрано более 60% ранних зерновых культур — обмолочено 668 тысяч га. Темпы уборки на текущей неделе составили 66 тысяч га в сутки. Наибольшая урожайность зерновых отмечается в Нижнедевицком — 37,6 ц/га, Бутурлиновском, Семилукском и Хохольском — 36,3 ц/га, Подгоренском — 36 ц/га районах. Вместе с тем, несмотря на снижение урожайности, около 73% обследованного зерна является продовольственным и 27% фуражным.

На 29 июля хозяйствами региона заготовлено 249 тысяч тонн сена (83% к потребности) и 443,5 тысяч тонн сенажа (74%). Дефицита кормов не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном департаменте сельского хозяйства ранее сообщали, что урожайность зерновых в 2021 году ожидается ниже, чем в среднем за последние пять лет, при том, что посевные площади были увеличены.