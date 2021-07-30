Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве уже 110 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования, сообщает 30 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Электронное голосование Mos.ru

«За сутки непрерывной работы системы участие в голосовании приняли уже более 110 тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте.

Данная система будет использоваться на выборах в Государственную думу РФ с 17 по 19 сентября 2021 года. В ходе тестового голосования граждане отвечают на два вопроса — об обязательной вакцинации представителей общественно значимых профессий, а также о развитии общественного и личного транспорта.

Голосование завершится 30 июля в 20:00.