Систему голосования в Москве проверили 110 тыс. человек
Москва, 30 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Москве уже 110 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования, сообщает 30 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.
Mos.ru
Электронное голосование
«За сутки непрерывной работы системы участие в голосовании приняли уже более 110 тысяч человек», — говорится в сообщении на сайте.
Данная система будет использоваться на выборах в Государственную думу РФ с 17 по 19 сентября 2021 года. В ходе тестового голосования граждане отвечают на два вопроса — об обязательной вакцинации представителей общественно значимых профессий, а также о развитии общественного и личного транспорта.
Голосование завершится 30 июля в 20:00.