Владивосток, 30 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Приморье подано на выплату школьникам в 10 тыс. рублей более 157 тыс. заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Выплаты на детей

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«Дополнительную меру социальной поддержки в ближайшие дни получат 190,6 тысячи детей и подростков», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проработать вопрос о дополнительных выплатах в размере 5 тыс. рублей на детей школьного возраста.