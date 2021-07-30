Новосибирск, 30 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Торговые центры, объекты торговли и бизнес-центры Новосибирска сегодня, 30 июля, получили анонимные сообщения о минировании. Проводится проверка, сообщает аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.

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«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время осуществляется обследование ряда объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», — уточнили в АТК.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.