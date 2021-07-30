Токио, 30 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Подразделение компании Toyota — Gazoo Racing создало концепт нового купе GR 86 и серию компонентов для него. Об этом сообщается на сайте компании.

Gazoo Racing Toyota GR 86

Модернизированное авто изменилось как внешне, так и в техническом плане. Так, в лицевой части машины появилась стильная облицовка с удлиненным сплиттером и множеством деталей из углеволокна. Также спереди стоит отметить воздухозаборники, расположенные над решёткой радиатора.

Кроме того, у модели имеются специальные отверстия на арках передних колёс. Они предназначены для удаления турбулентного воздуха. Сами же колёсные арки расширены на 43 мм.

Также автопроизводители оснастили концепт-кар уникальным комплектом подвески с различными амортизаторами и пружинами, а также более надёжными тормозными колодками увеличенного размера.

Ранее подразделение Modellista компании Toyota создало тюнинг-кит (набор деталей для машины) для вседорожника Land Cruiser 300. Тюнинг-кит называется Aero.

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