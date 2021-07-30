Киев, 30 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. На Украине из-за непогоды обесточены 353 населённых пункта в 13 областях страны. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Буря

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП (линий электропередачи — ИА REGNUM) обесточены 353 населенных пункта в 13 областях», — сказано в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что наибольшее количество обесточенных населённых пунктов зафиксировано в Киевской области — 102. Далее идут: Черновицкая — 71, Черниговская — 39, Хмельницкая — 28, Днепропетровская — 21, Донецкая — 20 Житомирская — 20, Кировоградская — 13, Запорожская — 12, Сумская — 10, Черкасская — 9, Луганская — 6 и Херсонская — 2.

В ведомстве отметили, что бригады облэнерго ликвидируют последствия непогоды.

Напомним, сутками ранее на Украине без света оказались 120 населённых пунктов в пяти областях страны.