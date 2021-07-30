Москва, 30 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Температура воздуха выше +30 °C сохранится до начала следующей недели в Приморском крае, Сахалинской области и на юге Хабаровского края. Об этом 30 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

dimitrisvetsikas1969 Жара

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«На Дальнем Востоке жара, которая бьет рекорды. Очень жарко в Приморье, на Сахалине, на юге Хабаровского края», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вильфанд уточнил, что такая жаркая погода на юго-востоке России сохраняется из-за перемещающихся со стороны Японии воздушных масс.

«В Южно-Сахалинске, в Приморском крае рекорды бьются почти ежедневно… До конца этой недели будет такая погода и в начале следующей недели тоже», — добавил синоптик.

При этом он уточнил, что из-за того, что Южно-Сахалинск находится около моря, в нем крайне редко наблюдаются значения температуры воздуха выше +30 °C,

«Обычно температуры выше +20… +21 °C не поднимаются. А тут четвертый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральной части Европейской России 31 июля ожидается повышение температуры воздуха и ночи также будут очень теплыми.