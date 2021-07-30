Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Россия якобы предприняла некий «манёвр», чтобы вынудить будущее немецкое правительство поскорее согласиться на введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом обозреватель Диана Фрэнсис пишет в статье для американского журнала The National Interest.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Фрэнсис, Москва начала «играть мускулами» после того, как президент США Джо Байден решил не вводить санкции против немецкой компании — оператора СП-2. Россия, утверждает она, якобы стала поставлять через Украину в Европу меньше газа, сокращать его запасы и повышать цены.

«Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — пишет американский обозреватель.

Фрэнсис заявила, что России нельзя позволить достроить газопровод, чтобы тем самым отобрать у неё рычаги «принуждения».

Вместе с тем данные венгерской торговой платформы RBP говорят о том, что Газпром отказался бронировать в августе только дополнительный объём мощностей для газового транзита через украинскую территорию. На торгах предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров в сутки.

За неделю до этого Газпром участвовал в основном аукционе на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС и выкупил весь доступный объём — 15 млн кубометров в сутки, — как и прежде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД ДанииУффе Эллеманн-Йенсен призвал любым способом сделать «Северный поток — 2» бесполезной победой России.

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