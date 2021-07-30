Чебоксары, 30 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях пандемии коронавируса приняты «достаточно адекватные» ограничительные меры, но контроль за ними «оставляет желать лучшего». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Оценивая эпидемическую ситуацию, руководитель Чувашии отметил, что она «пока ещё находится в очень напряжённой стадии», требуя «очень серьёзной мобилизации всех наших усилий». По его словам, речь идёт, «прежде всего, по тем направлениям, которые давали положительный эффект».

Олег Николаев обратил внимание на то, что в России за счёт столичных регионов постепенно снижается количество вновь регистрируемых заражений коронавирусом. Но как показывает опыт, «потом идёт более напряжённое» состояние:

«Поэтому нужно усилить контроль за теми людьми, которые мигрируют, которые выезжают на работу в другие регионы».

«В целом введены, на мой взгляд, достаточно адекватные ограничительные меры, но контроль за ними, мягко говоря, оставляет желать лучшего», — сказал глава Чувашии, поручив усилить данную работу и «более жёстче реагировать в адрес тех нарушителей».