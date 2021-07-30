Новосибирск, 30 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области на выборы депутатов Государственной думы по четырём одномандатным избирательным округам выдвинуты 43 кандидата. Об этом сообщает региональное правительство.

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Следующий этап избирательной кампании — регистрация кандидатов: документы на сегодняшний день представили 36 кандидатов, из них четыре кандидата уже зарегистрированы.

«На всех четырёх округах предстоит серьёзная конкурентная борьба, на трёх округах — это более десяти человек на место. Спектр представленных политических партий очень широкий, и избиратели смогут выбрать понравившегося кандидата с наиболее близкими для них политическими взглядами», — отметила председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

По данным облизбиркома, в общем числе кандидатов двое — выдвинуты в порядке самовыдвижения, один кандидат — политической партией «Российский Общенародный Союз», которая не обладает преференциями. Остальные 40 кандидатов выдвинуты политическими партиями, которым для регистрации необходимо представить документы, не собирая подписи в свою поддержку.