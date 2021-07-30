Москва, 30 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве 30 июля ожидает шквалистый ветер с порывами до 15 м/с, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Галина Жолонковская Ветер

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«В ближайшее время в столице ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, а также шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте.

Жителям города советуют быть внимательными, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать возле них машины, а также остерегаться слабо укреплённых конструкций.

В случаев подтоплений москвичи могут отправить заявку в управу района, а также в центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток».

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Европейской России 31 июля ожидается повышение температуры воздуха и ночи также будут очень теплыми.