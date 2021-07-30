Пекин, 30 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Число пользователей HarmonyOS 2, операционной системой для смартфонов китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, превысило 40 млн, сообщила компания на мероприятии по запуску нового продукта 29 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Huawei

Huawei официально запустила HarmonyOS 2 еще 2 июня. С тех пор в среднем восемь пользователей в секунду обновляли свои устройства до новейшей версии операционной системы, говорится в сообщении компании.

HarmonyOS, или по-китайски Hongmeng — это операционная система с открытым исходным кодом, предназначенная для различных устройств и сценариев использования. Впервые она была представлена в августе 2019 года.

Huawei ожидает, что количество устройств, оснащенных HarmonyOS, достигнет 300 млн к концу 2021 года, в том числе более 200 млн будет установлена на устройствах производства компании Huawei.