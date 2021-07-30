Урумчи, Китай, 30 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая составил 732,9 млрд юаней (около $113 млрд) в первой половине 2021 года, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

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Устойчивый рост был обусловлен в основном обрабатывающей промышленностью и сферой услуг, при этом, по данным регионального правительства, их добавленная стоимость выросла на 10,5% и 10,3% в годовом исчислении за шестимесячный период, соответственно.

В течение этого периода в туристическом секторе Синьцзяна наблюдался устойчивый рост. Туристические места региона классов 4А и 5А посетило около 23,4 млн местных и зарубежных туристов, что на 58,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель директора регионального бюро статистики Сун Сюйхун, сказал, что экономика Синьцзяна стабильно работает, но все еще испытывает давление, поскольку «рост основных экономических показателей замедлился».

Сун добавил, что Синьцзян ускорит строительство современной промышленной системы во второй половине этого года и сосредоточится на развитии отраслей, включая новую энергетику, новые материалы, биомедицину и производство высококачественного оборудования.