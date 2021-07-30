Москва, 30 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Специалисты авиационного комплекса имени Сергея Ильюшина работают над созданием четырёхдвигательной версии самолета Ил-114. Об этом первый заместитель генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой рассказал в опубликованном 30 июля интервью ТАСС.

Самолёт Ил-114

«В инициативном порядке думаем в направлении создания четырехдвигательной машины», — отметил Ярковой.

Он пояснил, что новая разработка будет платформенным решением, а это расширит возможности машины по сравнению со стандартной версией Ил-114. Новый самолёт будет иметь большую дальность и грузоподъёмность, при этом её максимально унифицируют с Ил-114−300.

По словам замгендиректора ОАК, куда входит «Ильюшин», унификация позволит быстрее и с меньшими затратами создать новую машину. В будущем эксплуатант сможет более эффективно использовать обе платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ил-114−300 — российский пассажирский турбовинтовой самолет, предназначенный для региональных перевозок. Модернизированная версия советского Ил-114 сможет перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1500 км. Выпуск первых серийных машин ожидается в 2023 году.

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