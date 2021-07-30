Самара, 30 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +32°C ожидается в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что днем 30 и 31 июля в регионе ожидается гроза с дождем, столбик термометра может подняться до отметки +32 °C.

Ночью и днем 1 августа по области ожидается гроза и кратковременный дождь, порывистый ветер. Днем 1 августа в регионе температура воздуха может подняться до +32 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля в Самарской области побит температурный рекорд 1951 года.