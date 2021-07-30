Филадельфия, США, 30 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В результате прохождения по территории американского штата Пенсильвания мощного торнадо было разрушено несколько зданий и пострадали пять человек. Об этом 30 июля сообщает местная газета Bucks County Courier Times.

NOAA Photo Library Торнадо

По данным источника, стихийное бедствие стало причиной разрушения здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем, являющемся северо-восточным пригородом Филадельфии.

«Это был разрушительный торнадо. Это было как в кино. Это было как будто взорвалась бомба», — заявил глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Также уточняется, что из-за разгула стихии в округе Бакс не менее семи тысяч человек остались без электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что из-за непогоды в пяти областях Украины были обесточены 120 населённых пунктов.