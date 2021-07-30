Владивосток, 30 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Из аэропорта Владивостока в Токио 30 июля отправился внушительный спортивный десант — сборные команды России по греко-римской, вольной борьбе (женская), гребле на байдарках и каноэ и легкой атлетике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цитата из видео на YouTube Форма российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Спортсмены провели в Приморье заключительные тренировки. Всего прибыло во Владивосток почти 150 спортсменов, тренеров, врачей и массажистов.

«Акклиматизация прошла по плану, все отлично. Мы довольны, что у нас есть такая возможность проходить подготовку непосредственно на территории своей страны. На последних двух Олимпиадах мы проходили акклиматизацию на территории тех стран, где были игры. А здесь — чувствовали себя как дома», — сказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Во Владивостоке на завершающих акклиматизационных сборах остались две команды — по художественной гимнастике и вольной борьбе (мужчины). Они отправятся в Японию 3 августа.

Читайте также: Российские шпажисты вышли в финал командного турнира в Токио

Как сообщало ИА REGNUM, российские шпажисты вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио.