Вашингтон, 30 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) США предъявили обвинения в поджоге универсального десантного корабля Bonhomme Richard моряку, который во время пожара на корабле, вспыхнувшего на базе в Сан-Диего (штат Калифорния) в июле 2020 года, являлся членом его команды. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Третьего флота ВМС США.

U.S. Navy Десантный корабль USS Bonhomme Richard ВМС США

«Моряк был на тот момент членом команды Bonhomme Richard и обвиняется в поджоге», — говорится в заявлении главы пресс-службы. Отмечается, что основаниями для обвинения являются свидетельства, собранные в ходе уголовного расследования. Имя моряка, обвиняемого в поджоге, не раскрывается.

Напомним, десантный корабль Bonhomme Richard загорелся 12 июля во время стоянки в порту Сан-Диего. Во время пожара, который удалось потушить лишь спустя четыре дня, пострадали более 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года командование ВМС США решило списать универсальный десантный корабль Bonhomme Richard, посчитав, что восстановление его после произошедшего летом пожара не является целесообразным.