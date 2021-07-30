Екатеринбург, 30 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Екатеринбургские школьницы сняли развлекательное видео на мемориале воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Об этом сообщил блогер Kirills в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Советские солдаты в Афганистане

Несовершеннолетние танцевали под музыку у мемориала «Чёрный тюльпан» поздно вечером 29 июля. Судя по всему, они снимали видеоролик для соцсети TikTok.

Судя по видеозаписи, школьницам около 10 лет.

В полиции уже начали проверку. «Личности несовершеннолетних устанавливаются», — цитирует пресс-группу городского УМВД портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подростки пожарили сосиски на Вечном огне в Сатке (Челябинская область).