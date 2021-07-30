Москва, 30 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве солнечную и жаркую погоду в выходные дни — 31 июля и 1 августа — обеспечат антициклоны. Но не обойдётся без дождей, передают Метеоновости.

74.mchs.gov.ru Жара

В субботу станет тепло, даже жарко. Ночью прохладно +16… +18 °C, днем воздух прогреется до +26… +28°C. Пройдут кратковременные освежающие дожди.

Август в столице начнется с жаркой погоды. Ночью +16… +18 °C, днем столбик термометра поднимется до +24… +29 °C. Малооблачно, но дожди возможны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь.

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