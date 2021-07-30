Вашингтон, 30 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Мичиган Карл Левин, сообщили в Центре Левина при школе права Университета Уэйна в штате Мичиган.

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«С глубоким прискорбием и тяжестью на сердце семья Левин и Центр Левина при школе права Университета Уэйна сообщают о кончине сенатора Карла Левина», — говорится в сообщении.

Левин проработал сенатором 36 лет, десять из которых он являлся председателем комитета по вооруженным силам. В 2015 году он вышел на пенсию.

Напомним, в 2014 года Левин призывал действующего на тот момент президента США Барака Обаму ввести новые санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов экономики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Европейский союз начали вводить с 2014 года, после того, как в результате госпереворота на Украине и всенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России.

Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика санкций против России по «замороженным» конфликтам больше не является эффективной. Глава государства призвал «осуществить пересмотр, который должен привести к пониманию стратегии России в европейском регионе и определению эффективного ответа Европы на это».

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