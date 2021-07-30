Иркутск, 30 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Киренском районе Иркутской области за минувшие сутки потушено вновь обнаруженное возгорание — на площади 50 га. Также ликвидировано восемь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 423 га. Об этом сообщает правительство региона.

bertknot Лесной пожар

Также в локализованное состояние на утро сегодня, 30 июля, перешло 12 ранее зарегистрированных пожаров. Действует три вновь обнаруженных возгорания на общей площади 27,5 га, из которых 25,5 га, непокрытые лесом. Также в лесном фонде действуют 29 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 76 968 га. Кроме того, продолжает действовать пожар в Чунском районе на землях Министерства обороны РФ, площадь очага — 54 га, непокрытых лесом.

Причина трёх обнаруженных 29 июля возгораний — грозы. В одном случае пожар начался по вине местного населения, ещё в одном — огонь перешёл в лес от железной дороги. Два пожара возникло на арендованных лесных участках, два — на незакрепленных.