Москва, 30 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Стоимость автомобилей на российском авторынке может вырасти в третьем квартале 2021 года на 1 — 5%. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича.

Pictures of Money Деньги за автомобиль

По словам Терлюкевича, цены на автомобили в третьем квартале продолжат расти в России.

«Мы прогнозируем рост в пределах одного-трех процентов в зависимости от бренда и модели», — сообщил гендиректор «АвтоСпецЦентра».

Он отметил, что стоимость машин на вторичном рынке будет расти вслед за повышением цен на новые автомобили с небольшим временным интервалом. А с учетом дефицита новых машин у дилеров спрос на подержанные модели увеличивается быстрее, добавил Терлюкевич.

По прогнозу компании «Авилон», машины подорожают в среднем на 2 — 4%. По данным «Авилона», рост цен на авторынке России связан с инфляцией, колебанием курса валюты и сменой модельного года в зависимости от бренда.

Ранее представители центра «Авилон» сообщили, что за первую половину 2021 года стоимость машин в России выросла на 5−10%.

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