Москва, 30 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Москве 30 июля ожидается до 30 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Ливень

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"Большую часть пятницы столичный регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона, а к вечеру скажется влияние его холодного атмосферного фронта, из-за чего прошумят освежающие скоротечные ливни и грозы», — говорится в прогнозе.

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В столице ожидается облачная с прояснениями погода, а также ливень и гроза. Воздух прогреется до 26 градусов тепла, в Подмосковье — до 27 градусов. Ветер порывистый.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители Бразилии пришли в восторг, когда увидели настоящий снег на улицах. Заморозки и необычные осадки пришли в страну, где средняя температура в зимние месяцы (июнь-август) не опускается ниже +20°С, вместе с полярной воздушной массой.