Саратов, 30 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 257 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 июля региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 90 пациентов, с признаками ОРВИ — 161 человек, у шести пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 253 случая заражения. Всего подтверждено 72 815 случаев инфицирования. Выздоровел с начала наблюдения 67 981 человек, за сутки — 228 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 100 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших за сутки преобладают жители старше 60 лет — 60 человек, 23 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранных студентов, обучающихся в вузах Саратовской области, без предоставления отрицательного результата исследования на COVID-19 не допустят к занятиям.

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