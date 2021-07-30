Анадырь, 30 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В северных регионах Дальнего Востока лето кончилось — на Чукотке в начале и в конце июля шли дожди с мокрым снегом. При этом есть вероятность незначительного потепления.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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30 июля на всей территории Чукотки наблюдается похолодание. В некоторых районах на севере округа столбик термометра опустился ниже нуля.

С 4 августа в регион придёт циклон и принесёт в центральные и восточные районы тепло, чуть позже воздух начнет прогреваться и на арктическом побережье, сообщает ИА «Чукотка».

«С юга-востока, через Камчатку двигается циклон и он принесет тепло в восточные и центральные районы Чукотки, это произойдет 4 августа. Перед этим, 2−3 августа возможен сильный ветер», — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.

При этом синоптики не исключают потепления до +18 — +23 градусов в центральных районах округа. До арктического побережья региона теплый атмосферный фронт доберется приблизительно к 5 августа.

«Приток холода — это несколько нетипично для этого времени года на Чукотке. Впрочем, постепенно начинаются осенние процессы. Лето еще вернется, некоторое время будет тепло, потом очередной заток холода и уже окончательно пойдут осенние перестройки», — добавила специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 29 июля, в то время как остальные регионы Дальнего Востока плавятся от жары, выпал снег.