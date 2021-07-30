Киев, 30 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 962 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, на Украине госпитализировали 488 человек, 14 пациентов скончались от последствий заражения.

Наибольшее число заражений зафиксировали в Киеве и Одесской области — 233 и 83 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 251 869 случаев заражения, 52 930 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 846 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, госпитализировали 80 человек, и зафиксировали 25 летальных случаев.