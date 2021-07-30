Ярославль, 30 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков признал, что часть пассажиров до сих пор сталкивается с трудностями при пользовании общественным транспортом. Об этом Волков написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

«Чаще всего недовольство вызывает увеличение времени следования или интервалов между автобусами. Однако основная проблема здесь не в самом изменении транспортной схемы, а в том, что не все перевозчики оказались в состоянии выполнить свои обязательства в полном объёме. Хотя ситуация уже выправляется и у них. Перевозчики постепенно набирают необходимый штат водителей, приводят транспорт к нормативным требованиям. Проще всего было бы обвинить их во всех проблемах. Но наша задача не в том, чтобы найти крайних, а в том, чтобы помочь перевозчикам с возникающими трудностями. В конце концов для пассажиров не так важно, кто именно виноват, им нужно вовремя и в нормальных условиях добраться до места назначения», — написал Владимир Волков.

По словам Волкова, наладить работу транспорта помогает электронная система оплаты проезда. Благодаря ей власти видят загрузку того или иного маршрута.

«Каждый день мониторим ситуацию и анализируем пассажиропоток, чтобы настроить транспортную систему под реальную ситуацию. Там, где скапливается больше пассажиров в определенные часы, будем пускать дополнительные автобусы, уменьшать интервалы между ними. Но для этого тоже нужно время», — написал мэр Ярославля.

Мэр заявил, что к осени, когда пассажиропоток вырастет, общественный транспорт будет к этому готов.

«Эта сфера у меня на постоянном контроле, поэтому я знаю обо всех проблемах, с которыми сталкиваются пассажиры. Каждый день мы стараемся либо решить эти проблемы, либо снизить их остроту. Помним, что буквально через месяц пассажиропоток увеличится и готовимся к этому. Все проблемы и трудности носят временный характер и будут устранены», — написал Владимир Волков.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.