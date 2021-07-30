Чебоксары, 30 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Чувашии выделяют очередной транш из резервного фонда республики. Средства понадобились для организации работы регионального Центра информационных технологий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютер

Из резервного фонда республики выделяется 6 963 834,7 рубля, главным распорядителем назначено министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.

Данные средства будут предоставлены республиканскому автономному учреждению «Центр информационных технологий». Из них 2 898 000 рублей потребуется на разработку модулей интеграции с единым порталом государственных и муниципальных услуг для системы «Гостехнадзор Эксперт» и с системой электронных паспортов для системы «Гостехнадзор Эксперт». Остальные 4 065 834,7 рубля направят на материально-техническое обеспечение региональных органов государственной власти, сопровождение инфраструктуры для функционирования единого информационного пространства органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда Чувашии выделено 11 900 600 рублей на обеспечение деятельности казённого учреждения «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Это вновь созданное учреждение со штатом в 48 единиц.