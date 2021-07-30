Иркутск, 30 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сельскохозяйственное предприятие из Иркутской области получило грант в размере 25 млн рублей на строительство молочно-товарной фермы общей вместимостью 200 коров. Средства выделены из регионального бюджета, сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

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Он уточнил, что срок реализации проекта — два года. Планируемый объём производства молока — тысяча тонн в год.

Гранты предоставляются на конкурсной основе. На сегодня за счёт средств гранта построены и введены в эксплуатацию три фермы в Киренском районе, строится ферма в Нукутском районе.

По данным производственного плана, годовой объём производства молока на построенных за счёт средств гранта молочных фермах в 2022 году увеличится на три тысячи тонн, в 2023 году этот показатель возрастёт на 40%.