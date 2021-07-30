Москва, 30 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Чёрном и Балтийском морях температура воды комфортная для купания. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

(сс) dimitrisvetsikas1969 Море

«Очень тёплая и хорошая температура воды в морях на курортах Чёрного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе — 25 градусов, в Анапе и Геленджике — 24 градуса, а в Сочи — 26 градусов», — уточнил в беседе с РИА Новости метеоролог.

Он добавил, что в Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Однако она установилась гораздо раньше, чем на Чёрном море. Такое тёплом море там уже 1,5 месяца, что бывает очень редко, подчеркнул Вильфанд. Поэтому, отметил специалист, те, кто выбрал Балтику для отдыха, всё правильно спланировали.

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Причинами такого сильного и раннего прогрева воды в Балтийском море научный руководитель Гидрометцентра назвал продолжительный антициклон и небольшую глубину моря. Он также добавил, что Черное море до максимальных температур прогреется в августе, а вот в Балтийском море вода уже вряд ли будет теплее.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в целом ряде регионов России продолжает сохраняться жаркая погода. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, несмотря на то, что пик жары в России пройдёт с 31 июля по 1 августа, возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя. По словам синоптика, наиболее высокие значения температуры воздуха в летнее время наблюдаются в последние пять дней июля и первые дни августа.