Вашингтон, 30 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Министерство обороны США намерено перестать выделять средства на обслуживание и ремонт российских вертолетов Ми-17 в составе ВВС Афганистана. Об этом говорится в новом ежеквартальном отчете, который представил Конгрессу США аппарат генерального инспектора американского правительства по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ми-17

Отмечается, что средства на афганские Ми-17 в последний раз выделят в 2022 финансовом году, который начнется 1 октября 2021 года. С подачи США афганские ВВС будут эксплуатировать десантно-транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 и откажутся от привычных им машин, созданных в СССР.

По словам Сопко, решение об отказе от Ми-17 — проблематичное. Дело в том, что ВВС Афганистана «находились на отметке устойчивости в 90−97%», когда пользовались советскими вертолётами. Сейчас в афганских ВВС насчитывается 56 вертолётов Ми-17, из которых 32 находятся в рабочем состоянии.

Ранее вертолёты Ми-17 закупались для афганских военных на средства США, но эту программу Вашингтон свернул в рамках своего курса, который привёл к резкому обострению отношений с Москвой.

Читайте также: Проблемы с двигателем выявлены у десятков истребителей F-35 ВВС США