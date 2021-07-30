Берлин, 30 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил прототипы электрического самоката Clever Commute и грузового трёхколёсного велосипеда Dynamic Cargo. Снимки с этими транспортными средствами распространила пресс-служба компании.

BMW Group Research Электросамокат Clever Commute и велосипед-трицикл Dynamic Cargo

Конструкция Clever Commute очень компактная. Самокат можно сложить для перевозки в багажнике автомобиля или в общественном транспорте. А на трицикле можно устанавливать для перевозки детей специальное кресло либо контейнер для груза. Обе разработки автопроизводителя в ближайшее время появятся на рынке.

Электрические средства индивидуальной мобильности имеют мотор-колесо и батарею. Максимальная дальность хода трицикла и самоката составляет 20 км. Разработкой моделей занималось подразделение BMW Group Research.

Ранее BMW представила на российском рынке новую лимитированную версию кроссоверов X5 и X6, вошедших в серию Edition Black Vermilion. Тираж серии ограничен 50 экземплярами машины.

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