Абакан, 30 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 178 человек, с начала 2021 года — у 12 562. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в правительстве региона.

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С 1 января текущего года в Хакасии от COVID-19 излечились 11 426 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 320 пациентов.

Амбулаторное лечение проходят 4928 человека, в стационарах — 1276. К аппаратам ИВЛ подключены 22 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Хакасии выявили 180 носителей коронавируса, выздоровели 219 человек.