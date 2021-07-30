Токио, , 08:49 — REGNUM Власти Японии пока не получали от России разъяснений о предложениях президента РФ Владимира Путина по вовлечению Токио в экономическую деятельность Курильских островов. Об этом 30 июля заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, японское правительство намерено «на различных уровнях продолжать консультации, касающиеся конкретизации совместной деятельности на четырех Курильских островах, исходя из того, что такая деятельность не должна противоречить нашей юридической позиции».

«На данный момент мы не получали объяснений от российской стороны о том, что будет с налогообложением, или о других вопросах, которые освещались в СМИ», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Об этих мерах рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.

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