Джакарта, 30 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что состояние индонезийских граждан, проживающих в штате Аляска, после землетрясения хорошее и жители в безопасности, сообщает Antara.

Frank K Анкоридж, крупнейший город Аляски

«На Аляске проживает 61 гражданин Индонезии. По данным генерального консульства Индонезии в Сан-Франциско, граждане Индонезии находятся в безопасности», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Генеральное консульство продолжит следить за развитием событий.

Напомним, на Аляске произошло землетрясение силой 8,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в 800 км от Анкориджа, крупнейшего города Аляски.