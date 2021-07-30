Уфа, 30 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Мусор загорелся на полигоне твердых бытовых отходов в Уфе. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что рано утром 30 июля в поселке Новые Черкассы Орджоникидзевского района Уфы произошел пожар на мусорном полигоне. Огонь прошелся по площади 150 кв. метров. Кроме этого, загорелась резина на площади 50 кв. метров.

Прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали возгорание. К счастью никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зафиксировали превышение концентрации хлорида водорода.